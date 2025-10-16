Le lynx B903, dans le viseur du canton de Berne, a été tiré

Le lynx B903, dont le tir avait été autorisé, a été abattu. A la suite d'une nouvelle attaque ...
Photo: KEYSTONE/DPA/ARNE DEDERT

Le lynx B903, dont le tir avait été autorisé, a été abattu. A la suite d'une nouvelle attaque d’animaux de rente survenue mardi sur le territoire de Kandergrund, dans l’Oberland bernois, des pièges photographiques ont permis d’établir qu'il en était l'auteur.

Dans la soirée de mercredi, le lynx est revenu sur les lieux de l’attaque et a été abattu par la surveillance de la chasse, a indiqué jeudi le canton de Berne. Le tir a été effectué conformément aux charges énoncées dans la décision rendue par l’Inspection de la chasse le 17 septembre.

/ATS
 

