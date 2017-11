Le lancement de CNNMoney Switzerland aura lieu lors du WEF 2018

Le lancement de CNNMoney Switzerland aura lieu à l'occasion du prochain Forum économique mondial (WEF). La première chaîne anglophone en Suisse sur l'économie et la finance sera opérationnelle dès le 24 janvier.

Le sommet de Davos n'est d'ailleurs pas étranger au choix de s'implanter en Suisse. Tout comme la présence de multinationales et l'importance de certains secteurs, comme la finance, la biotechnologie ou l'horlogerie, rappellent mercredi ses promoteurs.

'Nous ne lançons pas seulement une nouvelle chaîne, mais une nouvelle opération médias', a déclaré Christophe Rasch, fondateur et directeur général de CNNMoney Switzerland devant les médias réunis au studio zurichois. C'est sa société de relations publiques MediaGo qui a été mandatée pour créer et développer le nouveau média en Suisse.

Diffusée sur les principaux distributeurs, CNNMoney Switzerland sera accessible en clair sur le câble et sur les offres IPTV. Les dernières nouvelles concernant la Suisse et l'international pourront aussi être visionnées en ligne sur un site dédié cnnmoney.ch, ainsi que sur les réseaux sociaux.

Outre l'actualité du monde des affaires et des entreprises helvétiques, la chaîne souhaite élargir sa couverture vers le sport, la météo, la culture et les loisirs. L'offre rassemblera trois heures d'émissions en direct de 18 à 21 heures et des modules préenregistrés.

Deux studios romands

La chaîne totalise pour débuter une trentaine de collaborateurs. Des journalistes locaux sont encadrés par ceux de CNN, dispositif complété par le réseau mondial de correspondants de la chaîne américaine.

Son CEO Christophe Rasch est un ancien journaliste de la télévision publique romande et notamment fondateur de la chaîne locale La Télé. C'est l'ex-présentateur du journal télévisé de la télévision alémanique SRF Urs Gredig qui a été désigné l'été dernier rédacteur en chef. Il est secondé par le Romand Frédéric Lelièvre, un ancien responsable de la rubrique économique du Temps, puis correspondant à Hong Kong.

Outre son studio zurichois, la nouvelle chaîne de télévision a ouvert en septembre son antenne à Genève, où une équipe de 6 personnes, y compris le rédacteur en chef adjoint, a pris ses quartiers. Un deuxième studio romand à Gland (VD) devrait être opérationnel fin 2018.

