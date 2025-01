Le groupe Rocher largue les amarres de Petit Bateau

Le groupe Rocher a annoncé mercredi 'enclencher un processus de cession des pôles mode enfant et entretien de la maison, avec les marques Petit Bateau et Stanhome' pour se recentrer sur son coeur de métier, la cosmétique.

'Aujourd'hui, nous avons les moyens financiers pour insuffler une nouvelle dynamique, en concentrant nos investissements pour développer le potentiel de nos marques de soin, beauté et bien-être', déclare le directeur général exécutif du groupe, Jean-David Schwartz, cité dans le communiqué.

Le groupe, qui possède la marque de cosmétique Yves Rocher, Arbonne, Sabon et Docteur Pierre Ricaud 'prendra le temps d'examiner les options de reprise qui pourront offrir' à Petit Bateau et Stanhome, 'un avenir solide, avec des interlocuteurs animés par une vision de croissance et de pérennité', selon le communiqué.

La marque Petit Bateau compte 370 points de vente (dont 200 à l'international) et 760 détaillants (dont 500 hors de France). La marque produit 28 millions de pièces chaque année et réalise 55% de son chiffre d'affaires en France, 25% en Europe hors France et 10% au Japon, précise le communiqué.

Origines bretonnes

Stanhome, marque de produits d'entretien de la maison, a été créée en 1931 aux Etats-Unis et est présente aujourd'hui en France, en Italie et au Mexique.

Rocher annonce également l'arrivée de deux 'nouveaux administrateurs indépendants' au conseil d'administration: Paul Polman, ancien PDG d'Unilever de 2009 à 2019 et Elisabeth Sandage, ex-présidente mondiale de la marque Helena Rubinstein.

En 2024, le groupe breton a réalisé un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros (2,1 milliards de francs), en progression de 2,4% sur un an réparti à 53% pour la marque Yves Rocher, 13% pour Arbonne, 6% pour Sabon, 2,5% pour Dr Pierre Ricaud, 12% pour Petit Bateau et 9% pour Stanhome. La marque de maquillage Flormar a été cédée le 30 septembre 2024.

Le groupe fondé en 1959 par Yves Rocher est présent dans 118 pays à travers 2500 magasins ainsi que par Internet.

/ATS