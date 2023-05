Le français Yves Rocher ferme boutique en Suisse

Le fabricant breton de cosmétiques Yves Rocher va fermer ses boutiques en Suisse dans les prochains mois, fragilisé par une baisse de ses ventes. Un plan social a été lancé.

'La marque Yves Rocher a récemment annoncé des mesures qui vont conduire à la fermeture progressive de ses boutiques en Suisse dans les prochains mois', a confirmé une porte-parole de la société française à AWP, suite à une information de la RTS. La marque compte une quinzaine d'emplacements à Genève, Lausanne, Vevey, Neuchâtel, Fribourg, Berne, Sierre, Sion, mais aussi à Zurich, Lugano et Lucerne.

'Depuis deux ans, la marque Yves Rocher est confrontée à des difficultés importantes qui trouvent notamment leur origine dans l'impact de la crise sanitaire et l'évolution des modes de consommation'. Le fabricant de gel douche, de crèmes et de parfums ajoute qu''un plan social volontaire a été initié' pour les salariés en Suisse.

L'entreprise a annoncé en février dernier 300 suppressions de postes, pour l'essentiel en Bretagne, où elle est née en 1959.

Les clients suisses pourront toujours acheter les produits de la marque 'via notre boutique en ligne et la vente par correspondance', a complété la porte-parole.

Celle-ci a précisé que 'seule la marque Yves Rocher est concernée par ces mesures'. Le Groupe Rocher, à laquelle elle appartient, dispose en tout de neuf marques, dont Petit Bateau qui compte deux boutiques à Lausanne et Zurich. L'entité totalise près de 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 15'000 employés dans 114 pays.

/ATS