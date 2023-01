Le dispositif de sécurité est prêt pour le WEF la semaine prochaine

Davos est barricadée en vue du Forum économique mondial (WEF) qui s'ouvre lundi pour 5 jours. Plusieurs corps de police et 5000 militaires sont engagés pour protéger la station grisonne au sol et dans les airs contre le terrorisme, l'extrémisme et les cyberattaques.

L'important dispositif doit notamment garantir la sécurité d'une centaine de personnes protégées par le droit international, a rappelé vendredi à Keystone-ATS le commandant de la police grisonne Walter Schlegel, directeur des opérations. Des grillages de protection ont été installés dans et autour de Davos (GR). Drones à l'appui, l'armée contrôle les zones susceptibles d'attirer le danger, dont les petits chemins piétonniers.

L'ensemble du trafic arrivant dans la station est systématiquement contrôlé. L'espace aérien est, lui, contrôlé par les armées suisse, autrichienne et italienne. Le survol de la région est interdit durant les WEF.

Soldats entièrement équipés

Les militaires sont entièrement équipés, a déclaré le divisionnaire Lucas Caduff, commandant de la division territoriale 3, aux médias réunis à Davos. Soldats, maîtres-chiens et spécialistes surveillent les infrastructures et les installations de la station.

Sur les 5000 militaires mobilisés pour l'occasion, la moitié se trouve à Davos. L'autre moitié est engagée dans l'ensemble du pays. S'y ajoutent des agents de toutes les polices cantonales.

Comme chaque année lors du WEF, les exigences de sécurité restent élevées, explique Walter Schlegel. L'évènement se distingue par le nombre élevé de chefs d'Etat, monarques et ministres protégés par le droit international. Cette année, ils sont un peu plus de 100 dans ce cas. Pour certaines éditions, le nombre a atteint 120 personnes. Pour d'autres, il s'est limité à une cinquantaine.

/ATS