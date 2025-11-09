Le directeur général de la BBC va démissionner

Le directeur général de la BBC, Tim Davie, ainsi que la patronne de l'information du grand ...
Photo: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN

Le directeur général de la BBC, Tim Davie, ainsi que la patronne de l'information du grand média public britannique, vont démissionner, mis en cause après le montage contesté d'un discours de Donald Trump, a annoncé dimanche soir la BBC.

'C'est un triste jour pour la BBC, Tim a été un excellent directeur général ces cinq dernières années', mais il était confronté à 'une pression persistante (...) qui l'a mené à prendre cette décision' de démissionner, a indiqué le président de la BBC, Samir Shah, dans un communiqué.

