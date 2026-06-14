Le développement de l’énergie éolienne ne doit pas être entravé

Le développement de l’énergie éolienne ne doit pas être entravé. Le Conseil fédéral a rejeté ...
Le développement de l’énergie éolienne ne doit pas être entravé

Le développement de l’énergie éolienne ne doit pas être entravé

Photo: KEYSTONE/DPA/SVEN HOPPE

Le développement de l’énergie éolienne ne doit pas être entravé. Le Conseil fédéral a rejeté vendredi les initiatives populaires 'pour la protection des forêts' et 'pour la protection des communes'. Il ne propose pas de contre-projet.

Le premier texte demande que l'installation d'éoliennes soit réalisée ailleurs que dans les forêts et les pâturages boisés. Protéger le climat, c'est aussi protéger le poumon naturel qu'est la forêt, estime l'association.

La deuxième initiative veut garantir que les nouvelles éoliennes soient soumises à un vote populaire contraignant dans les communes concernées. Les éoliennes impactent le paysage et le quotidien des gens.

Aux yeux du gouvernement, leur adoption limiterait fortement le développement de l’énergie éolienne. Les textes compromettraient l’approvisionnement en électricité en hiver.

/ATS
 

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