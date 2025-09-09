Le détaillant Spar vendu pour 46,5 millions

La chaîne de magasins alimentaires Spar a été vendue pour 46,5 millions de francs à un conglomérat ...
Photo: Alerte Info

La chaîne de magasins alimentaires Spar a été vendue pour 46,5 millions de francs à un conglomérat d'investisseurs helvétiques regroupés sous le nom de Tannenwaldholding.

