Le détaillant Spar vendu pour 46,5 millions

La chaîne de magasins alimentaires Spar a été vendue pour 46,5 millions de francs à un conglomérat ...
Le détaillant Spar vendu pour 46,5 millions

Le détaillant Spar vendu pour 46,5 millions

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

La chaîne de magasins alimentaires Spar a été vendue pour 46,5 millions de francs à un conglomérat d'investisseurs helvétiques regroupés sous le nom de Tannenwaldholding.

Dans le cadre de cette reprise, l'entreprise annonce des mesures d'optimisation, sans en dévoiler les effets sur l'emploi.

Les quelque 358 enseignes opérant sous divers formats tels que Spar, Spar Express, Eurospar, Spar-Mini, Maxi et TopCC étaient jusqu'ici et depuis 2016 la propriété de l'entreprise sud-africaine Spar Group.

Ces formats seront maintenus, indique Spar mardi dans un communiqué, sans toutefois donner d'indications sur d'éventuelles fermetures de magasins.

/ATS
 

Actualités suivantes

Sandoz règle son litige avec Regeneron sur le biosimilaire Enzeevu

Sandoz règle son litige avec Regeneron sur le biosimilaire Enzeevu

Économie    Actualisé le 09.09.2025 - 08:05

Novartis rachète Tourmaline Bio pour 1,4 milliard de dollars

Novartis rachète Tourmaline Bio pour 1,4 milliard de dollars

Économie    Actualisé le 09.09.2025 - 08:03

Le détaillant Spar vendu pour 46,5 millions

Le détaillant Spar vendu pour 46,5 millions

Économie    Actualisé le 09.09.2025 - 07:55

Renforcer la formation professionnelle supérieure en Suisse

Renforcer la formation professionnelle supérieure en Suisse

Économie    Actualisé le 08.09.2025 - 19:14

Articles les plus lus

Dernier adieu à Giorgio Armani dans l'intimité

Dernier adieu à Giorgio Armani dans l'intimité

Économie    Actualisé le 08.09.2025 - 17:21

Renforcer la formation professionnelle supérieure en Suisse

Renforcer la formation professionnelle supérieure en Suisse

Économie    Actualisé le 08.09.2025 - 19:14

Le détaillant Spar vendu pour 46,5 millions

Le détaillant Spar vendu pour 46,5 millions

Économie    Actualisé le 09.09.2025 - 07:55

Novartis rachète Tourmaline Bio pour 1,4 milliard de dollars

Novartis rachète Tourmaline Bio pour 1,4 milliard de dollars

Économie    Actualisé le 09.09.2025 - 08:03

Procès Homm: le « mage de la finance » écope de 6 ans et 7 mois

Procès Homm: le « mage de la finance » écope de 6 ans et 7 mois

Économie    Actualisé le 08.09.2025 - 17:13

Dernier adieu à Giorgio Armani dans l'intimité

Dernier adieu à Giorgio Armani dans l'intimité

Économie    Actualisé le 08.09.2025 - 17:21

Renforcer la formation professionnelle supérieure en Suisse

Renforcer la formation professionnelle supérieure en Suisse

Économie    Actualisé le 08.09.2025 - 19:14

Le détaillant Spar vendu pour 46,5 millions

Le détaillant Spar vendu pour 46,5 millions

Économie    Actualisé le 09.09.2025 - 07:55