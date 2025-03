Le déménagement de SGS à Zoug entériné lors de l'assemblée générale

La dernière multinationale cotée basée dans le canton de Genève, SGS, va faire ses valises pour rejoindre la région de Zoug.

Réunis mercredi en assemblée générale, les propriétaires du spécialiste de l'inspection et de la certification ont avalisé ce déménagement souhaité par la direction, mais que les autorités et certains actionnaires, dont la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG), ont vainement tenté d'empêcher.

Cette proposition, votée en dernier comme le prévoyait l'ordre du jour de l'assemblée, était néanmoins la plus attendue. Les deux-tiers des voix représentées par les actionnaires à l'hôtel Intercontinental de Genève étaient requises afin qu'elle soit validée et elle a finalement été approuvée par 88,9% des voix, a rapporté à l'agence AWP le directeur général de la CCIG, Vincent Subilia, qui a souligné que l'assemblée avait été 'très émotionnelle' et vécue par ceux qui s'opposaient au projet 'comme une trahison'.

Vers un environnement 'favorable'

Détenteur d'une seule action SGS, M. Subilia a tenu à prendre la parole dans l'après-midi devant l'assemblée pour dire son opposition au transfert du groupe à Baar, dans le canton de Zoug.

A ses yeux, les arguments avancés par l'entreprise établie à Genève depuis 1915 pour justifier ce déménagement ne sont pas valables. La direction de SGS a invoqué un prix au mètre carré plus avantageux à Zoug et un aéroport mieux desservi à Zurich, la région étant selon elle 'plus attrayante pour les professionnels mobiles à l'échelle internationale'.

Dans une lettre adressée aux actionnaires, la directrice générale du groupe Géraldine Picaud et le président Calvin Grieder expliquent que 'Zoug offre un environnement favorable aux entreprises' et que 'les représentants du canton ont été clairement les plus favorables à l'exécution de notre plan de relocalisation'.

Ils ajoutent que l'entreprise vise une réduction annuelle de ses coûts d'environ 75% par rapport à ceux du siège actuel.

