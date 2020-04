Le coronavirus risque d'anéantir les progrès des pays pauvres

La crise économique causée par la pandémie du coronavirus risque d'effacer les progrès en matière de développement enregistrés ces dernières années dans les pays pauvres, a prévenu vendredi le président de la Banque mondiale.

L'institution de Washington a pris de multiples engagements auprès des pays les plus vulnérables en particulier d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine. Elle s'est engagée à fournir 160 milliards de dollars au cours des quinze prochains mois pour le financement de projets sur le terrain (aide au dépistage, mise en place de cordons sanitaires, équipement médical, etc.).

'Mais ce sera clairement insuffisant' alors que ces pays manquent de tout, a commenté David Malpass à l'occasion des réunions de printemps qui se sont tenues en mode virtuel. 'Si nous n'agissons pas rapidement pour renforcer les systèmes et la résilience (de ces pays), les progrès de développement enregistrés ces dernières années peuvent facilement être perdus', a-t-il commenté.

'Nous avons une longue route devant nous', a-t-il également prévenu. Il a mis en garde face à 'une crise sans précédent, dont les effets sanitaires, économiques et sociaux sont dévastateurs dans le monde entier'.

Plus grave que la crise de 1929

Le Fonds monétaire international (FMI) table sur une récession mondiale de 3% cette année. La contraction du PIB pourrait être plus sévère si la pandémie n'est pas maîtrisée d'ici fin juin et si les mesures de confinement devaient se poursuivre au second semestre.

La directrice générale du FMI Kristalina Goergieva a estimé que la crise, baptisée le 'Grand Confinement', pourrait être la pire depuis la Grande Récession des années 30.

'Nos estimations suggèrent un ralentissement mondial beaucoup plus profond que celui de la Grande Récession, compte tenu de la baisse de la production, des investissements, de l'emploi et du commerce', déclare de son côté David Malpass. La pandémie de Covid-19 a contaminé plus de 2,1 millions de personnes dans le monde.

/ATS