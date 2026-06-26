Le conseil d'administration de Swiss sous l'égide de son ancien CEO

Le conseil d'administration de Swiss sera présidé par Dieter Vranckx, ancien directeur général ...
Le conseil d'administration de Swiss sous l'égide de son ancien CEO

Le conseil d'administration de Swiss sous l'égide de son ancien CEO

Photo: KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Le conseil d'administration de Swiss sera présidé par Dieter Vranckx, ancien directeur général (CEO) de la filiale de Lufthansa entre 2021 et 2024. Il prendra la suite de Reto Francioni, qui a décidé de ne pas briguer de nouveau mandat.

M. Vranckx était déjà membre du conseil d'administration de Swiss depuis 2024, précise la compagnie aérienne vendredi dans un communiqué.

Actuel directeur commercial (CCO) chez Lufthansa, celui qui a oeuvré pour Swiss durant les années mouvementées de la pandémie de Covid-19 y est également membre de la direction.

Une autre nomination a été annoncée en même temps, celle d'Ashwin Bhat, CEO de Lufthansa Cargo et ancien membre du conseil d'administration de Swiss entre 2023 et 2024, au sein duquel il fait désormais son retour.

/ATS
 

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