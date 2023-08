Le commerce de détail progresse légèrement au premier semestre

L'activité du commerce de détail en Suisse a légèrement augmenté sur les six premiers mois de l'année, grâce à une forte demande pour les produits alimentaires. Les autres secteurs ont par contre plus ou moins stagné.

Au premier semestre, les chiffres d'affaires du commerce de détail ont crû de 1,7% comparé à la même période de l'année précédente, a indiqué jeudi le cabinet de conseil GFK dans son baromètre sectoriel.

Cette progression a été tirée par le secteur alimentaire (+3,3%), alors que le domaine non alimentaire a affiché une très légère contraction (-0,7%) pendant la période sous revue. Plusieurs facteurs ont conduit à ce repli, notamment les conflits armés, les questions énergétiques et climatiques, la pression sur les prix et l'inflation ainsi que le niveau élevé des stocks.

La branche de la mode a ainsi affiché un très léger repli et se situe encore très loin de son niveau pré-pandémique en 2019, a souligné GFK. Les jouets et articles de sport ont enregistré un repli plus important, alors que l'électronique de loisirs a enregistré une contraction.

/ATS