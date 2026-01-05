Le commerce de détail a poursuivi son essor en novembre

Les recettes du commerce de détail en Suisse se sont maintenues en novembre 2025 sur une pente ascendante, pour un troisième mois consécutif.

Les chiffres d'affaires ont progressé de 1,3% en termes nominaux, voire de 2,3% en tenant compte de l'inflation (termes réels).

Hors effet du renchérissement, le commerce de denrées alimentaires, boissons et tabac a accusé un recul de 1,3%, plus que compensé par l'essor de l'essentiel des autres catégories.

Les vendeurs de dispositifs d'information et de communication ont ainsi vu leurs revenus bondir de 7,8%, tandis que les détaillants en bien culturels et de loisirs ont profité d'un afflux de 5,3%, égraine lundi le relevé périodique diffusé par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le commerce à distance a enregistré un gain de 4,5%. Les recettes de stations-service ont stagné (+0,1%).

/ATS