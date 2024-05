Le climat de consommation est demeuré stable en avril

L'appréciation des perspectives économiques et de la situation financière actuelle et à venir par la population suisse n'a guère évolué en avril, ni sur un an, ni sur un mois.

L'indice du climat de consommation concocté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) s'est en effet inscrit à -38,1 points pendant le mois sous revue, contre -38,0 points en mars et -37,7 en avril 2023, témoignant d'une prudence persistante.

La stagnation est attribuable à un jeu à somme nulle des divers composantes de l'indice. Si les craintes pour la situation économique à venir s'estompent quelque peu, les sous-indices pour la situation financière présente et future s'enfoncent dans le rouge.

Les économistes fédéraux constatent néanmoins lundi une amorce de redressement du côté de la propension des Helvètes à procéder à des acquisitions d'envergure.

Publié sur une cadence mensuelle et non plus trimestrielle depuis février dernier, le sondage du mois d'avril repose sur les réponses de 3062 personnes aux questions du Seco.

/ATS