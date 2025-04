Le chinois BYD fait son entrée sur le marché suisse

Le constructeur automobile chinois BYD fait officiellement son entrée sur le marché suisse. D'ici la fin de l'année, 15 points de vente devraient ouvrir dans tout le pays.

BYD a noué un partenariat avec la société de vente Harmony, qui exploite plus de 80 points de vente dans le monde pour des marques automobiles, indique le constructeur automobile mardi dans un communiqué. Un premier espace d'exposition a déjà ouvert au coeur de Zurich, et d'autres points de vente seront bientôt inaugurés à Zoug et dans d'autres villes.

En outre, BYD collabore avec Automotive Suisse pour s'implanter à Lugano et Bellinzone, au Tessin. Les deux espaces d'exposition ouvriront leurs portes en avril, et les inaugurations officielles sont prévues pour le troisième trimestre.

Fondé en 1994 en tant que fabricant de batteries rechargeables, BYD dispose aujourd'hui d'un large éventail d'activités couvrant l'automobile, le transport ferroviaire, les nouvelles énergies et l'électronique, avec plus de 30 parcs industriels en Chine, aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Brésil, en Hongrie et en Inde.

/ATS