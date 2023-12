Le budget des cadeaux de Noël grevé en 2023 par le renchérissement

Près de deux personnes sur trois prévoient de réduire dans des proportions plus ou moins nettes leurs dépenses pour les cadeaux de Noël cette année, note le cabinet d'audit EY à l'issue de son traditionnel sondage de fin d'année auprès de quelque 600 consommateurs.

Le montant moyen évoqué par les sondés s'élève à 282 francs, soit un bon cinquième de moins qu'un an plus tôt.

'Après de faibles négociations salariales, une nouvelle augmentation significative des primes d'assurance maladie et une deuxième hausse du taux d'intérêt de référence avec ses répercussions sur les loyers, les perspectives pour 2024 sont assombries et entraînent un effet retardé de l'inflation,' égraine André Bieri, spécialiste pour le marché helvétique, cité dans le compte-rendu diffusé mercredi.

Si les femmes sont un peu plus nombreuses que les hommes à signaler leur intention d'économiser, le phénomène touche toutes les classes d'âge. Au palmarès des intentions de cadeaux, l'argent et les bons d'achat conservent la première place avec 37%, devant les jouets (36%) et les produits alimentaires (34%).

Le commerce en ligne renforce encore son statut de canal de distribution privilégié, avec une part de marché qui devrait atteindre 41% contre 38% lors du dernier pointage, loin devant les supermarchés et les commerces spécialisés (23% chacun).

