Le budget 2024 de l'Etat du Valais approuvé par le Parlement

Le Grand Conseil a adopté vendredi par 73 voix contre 20 et 31 abstentions le budget 2024, non sans critiques. L'UDC l'a refusé, le PLR et le Centre du Haut-Valais se sont abstenus.

L'équilibre du budget 2024 a été obtenu notamment en puisant dans différents fonds alimentés depuis 2017. 'Les réserves de l'Etat ne sont pas extensibles, il faut revoir les priorités', a averti le PLR, dont l'avis est partagé par les autres partis de droite.

Le budget 2024 du canton présente des charges totales de 4,48 milliards de francs (+5,7% par rapport au budget 2023), intégralement couvertes par des revenus attendus de 4,49 milliards. Il prévoit un excédent de revenus de 9,5 millions et un excédent de financement de 0,8 million de francs.

Les investissements bruts restent élevés à 643 millions de francs. Si ce montant est inférieur à celui budgétisé en 2023, année record (686 millions), il reste supérieur à celui réalisé au compte 2022 (+16,1%).

