Le brouillard perturbe plusieurs aéroports britanniques

Le trafic aérien était perturbé vendredi dans plusieurs grands aéroports britanniques, entraînant des annulations et des retards de plusieurs heures, à cause du brouillard, a indiqué le service de contrôle aérien britannique (NATS).

'En raison d'un brouillard généralisé, des restrictions temporaires du trafic aérien sont en place dans plusieurs aéroports du Royaume-Uni aujourd'hui', a détaillé un porte-parole du NATS dans un communiqué. Ces restrictions sont mises en place pour des raisons de sécurité, a-t-il poursuivi.

Les aéroports de Gatwick (Londres) et Manchester, les deuxième et troisième aéroports les plus fréquentés du pays, font partie des plus touchés par ces perturbations.

Selon le service Flightradar24, qui permet de suivre en temps réel le mouvement des avions, des dizaines de vols au départ des aéroports de Manchester, Gatwick et Heathrow (également de Londres) ont été annulés, tandis que des centaines d'autres ont été retardés. Des vols entrants ont également été annulés ou retardés, selon le site.

Le NATS appelle tous les voyageurs à se rapprocher de leur compagnie aérienne afin de s'assurer du maintien ou non de leur vol. Il précise également 'surveiller' la situation avec le MET office, le service météorologique national du Royaume-Uni

/ATS