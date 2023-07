Le bouchon devant le tunnel du Gothard s'étend sur dix kilomètres

La file de voitures sur l'autoroute A2 devant le portail nord du Gothard a atteint vendredi après-midi une longueur de dix kilomètres. Les automobilistes doivent compter avec un temps d'attente allant jusqu'à 01h10, a indiqué le Touring Club Suisse (TCS).

Ailleurs sur le réseau autoroutier, des perturbations ont également eu lieu à cause de la surcharge de trafic. En cause: les vacances d'été qui ont commencé pour la plupart des Suisses, et également dans certains pays européens comme aux Pays-Bas et en Allemagne.

Entre début juillet et fin août, de longs embouteillages sont fréquents dans les deux sens devant le tunnel du Gothard. Une grande partie des touristes qui se rendent dans le sud en juillet voyagent en effet souvent entre le vendredi et le lundi en direction de la frontière italienne. Ces jours-là, les embouteillages peuvent facilement dépasser la barre des dix kilomètres, indique le TCS.

