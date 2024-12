Le bitcoin franchit pour la barre des 100'000 dollars

Le bitcoin a franchi jeudi pour la toute première fois de son histoire la barre des 100'000 dollars, bondissant dans les échanges asiatiques après la nomination par le président américain élu Donald Trump d'un sympathisant des monnaies numériques pour diriger la SEC.

Vers 03h36 en Suisse, la plus importante cryptomonnaie par la capitalisation s'échangeait à 100'102 dollars. La monnaie électronique s'est envolée d'environ 4% dans la nuit.

A l'origine de ce nouvel accès de fièvre, le président américain élu Donald Trump a annoncé mercredi qu'il prévoyait de nommer, une fois investi, l'avocat républicain Paul Atkins, favorable au développement des monnaies numériques, pour diriger l'autorité américaine de régulation des marchés financiers, la SEC.

'Cette nomination stratégique a électrisé la communauté des 'cryptos', confortant l'optimisme des investisseurs quant à un paysage réglementaire plus accommodant' et plus généralement 'une approche indulgente [des régulateurs] à l'égard du marché en plein essor des actifs numériques', a observé Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Hausse de 40% depuis novembre

L'an dernier, M. Atkins avait critiqué publiquement les responsables de la SEC, estimant qu'ils auraient dû se montrer 'plus accommodants' avec les entreprises du milieu des monnaies numériques et accusant leur approche de détourner les entrepreneurs du marché américain.

Depuis la victoire de M. Trump à la présidentielle américaine le 5 novembre, la valeur du bitcoin a gonflé de plus de 40%.

Le président américain élu, qui prendra ses fonctions en janvier, a promis de faire des Etats-Unis 'la capitale mondiale des cryptomonnaies' et évoqué l'établissement d'une réserve nationale stratégique de bitcoins.

/ATS