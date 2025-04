Le bitcoin affaibli par les droits de douane américains

Le bitcoin était largement délaissé par les investisseurs lundi, chutant sous la barre des 80'000 dollars. Après l'annonce de droits de douane US massifs et les premières ripostes de partenaires commerciaux, le goût n'est plus aux actifs risqués.

Vers 06h30, le bitcoin plongeait de 7,0% à 77'454,06 dollars, laissant loin derrière lui le record historique de 109'114 dollars atteint fin janvier et revenant à son niveau de novembre 2024.

'Les cryptovaleurs sont une classe d'actifs à haut risque et en partie corrélées aux marchés boursiers traditionnels généralement abandonnés en période d'incertitude', explique Timo Emden, analyste chez Emden Research. Cependant, 'l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait être un soutien et empêcher des pertes plus importantes'.

