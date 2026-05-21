Le barrage de Moiry (VS) devrait être rehaussé de neuf mètres

Parmi les seize projets hydroélectriques d’importance nationale retenus afin de renforcer la sécurité d’approvisionnement électrique en hiver, le barrage de Moiry (VS) pourrait être rehaussé de 9 mètres. Le projet est mené par les Forces motrices de la Gougra (FMG).

Après plusieurs années d’études techniques, juridiques et environnementales, le futur profil du barrage de Moiry, située dans le Val d'Anniviers, prend forme, selon une communication des FMG. La version privilégiée prévoit un rehaussement du mur de 9 mètres, soit une solution tenant compte des aspects énergétiques, de la faisabilité technique, de l'impact environnemental et des coûts d’investissement, précise-t-elle.

Ce rehaussement permettrait d’augmenter la capacité de stockage de la retenue d’environ 15%, correspondant à plus de 12 millions de mètres cubes supplémentaires, et de transférer entre 40 et 50 GWh additionnel de l’été vers l’hiver. Cela représenterait la consommation annuelle d’environ 10'000 ménages. Le barrage atteindrait ainsi une hauteur totale d’environ 157 mètres, renforçant sa contribution à l’approvisionnement énergétique du pays.

Capacité de pompage augmentée

Outre le rehaussement du barrage, le projet comprend également une augmentation de la capacité de pompage entre l’usine rénovée de Mottec et le barrage. Depuis sa mise en service en 1958, une partie des eaux collectées à Mottec est pompée vers le lac de Moiry. Une nouvelle installation offrira 50% de capacité supplémentaire avec un débit de 5 m3/s.

Les impacts environnementaux du projet de rehaussement sont analysés depuis les premières phases d’étude par les FMG, avec l’appui de bureaux spécialisés. Depuis le début de l'année, des échanges constructifs ont été engagés avec plusieurs organisations environnementales (Pro Natura, WWF) ainsi qu’avec les représentants du monde de la pêche, afin notamment de se mettre d'accord sur les mesures de compensation, selon FMG.

Restaurant à déplacer

Le niveau du lac et du couronnement devant être relevé de 9 mètres, le restaurant du barrage ne pourra plus continuer son exploitation à l’emplacement actuel. La configuration de la route d’accès devra également être modifiée. Ces dossiers font l'objet de discussions avec la commune d'Anniviers.

Considéré comme projet d’intérêt national dans le cadre de la Table ronde de la Confédération sur l’hydroélectricité, ce dernier pourrait bénéficier d’un soutien fédéral allant jusqu’à 60% des investissements. Le projet a déjà reçu un avis de principe favorable des six communes concédantes, réunies au sein de l’Association des collectivités concédantes FMG-39, soit: Anniviers, Chalais, Chippis, Ergisch, Oberems et Turtmann-Unterems.

'Les études de planification vont se poursuivent, de même que la préparation des procédures d’autorisation aux niveaux cantonal et fédéral. Sous réserve de l’aboutissement de ces démarches, le début des travaux est envisagé à l’horizon 2029', concluent les FMG.

/ATS