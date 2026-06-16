Le baril de Brent sous les 80 dollars
Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, perdait 4,03% vers 14H50 ...
RTN
Photo: Alerte Info
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