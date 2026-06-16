Le baril de Brent sous les 80 dollars

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, perdait 4,03% vers 14H50 ...
Le baril de Brent sous les 80 dollars

Le baril de Brent sous les 80 dollars

Photo: Alerte Info

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, perdait 4,03% vers 14H50 à 79,87 dollars. Son homologue américain, le WTI, chutait de 4,35% à 77,25 dollars.

/ATS
 

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