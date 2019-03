Le Venezuela sort de l'ombre, pas encore de la crise

Le gouvernement vénézuélien a annoncé le retour aux activités normales, privées et publiques, à partir de jeudi. Une gigantesque panne électrique a figé le Venezuela pendant une semaine.

Officiellement le courant a été 'rétabli à 100%' a assuré mercredi soir le ministre de l'Information Jorge Rodriguez. Mais il reste intermittent dans plusieurs Etats et insuffisant dans l'ouest du pays.

'Le président Nicolas Maduro a décidé que toutes les activités, privées et publiques, dans l'industrie, les écoles, les services pourront reprendre demain jeudi', a annoncé le ministre en direct à la télévision. Il les avaient suspendues au lendemain de la panne survenue le 7 mars à 16h50 locales (01h50 en Suisse).

Malgré le retour progressif de la lumière, le Venezuela a continué mercredi de fonctionner au ralenti y compris dans la capitale où la plupart des banques et des commerces sont restés fermés et les transports publics, déjà déficients en temps normal, suspendus.

Les Vénézuéliens se sentent pourtant loin d'être tirés d'affaire: leur souci principal reste de trouver de l'eau et de longues files se forment partout en ville devant les camions-citernes affrétés par les autorités. Le réseau de distribution n'a pas été rétabli, et même à Caracas le rationnement s'impose. 'Pas d'eau, pas de lumière, pas de médicaments, pas d'argent liquide et pas de transports... Formidable', résume Victoria Milano, 40 ans.

Attaque ou corruption?

La méga-panne d'électricité a débuté jeudi après-midi dans 22 des 23 Etats de ce pays de 30 millions d'habitants, et a duré officiellement jusqu'à mardi soir, quand Maduro a annoncé 'la victoire dans la guerre électrique'.

Pour le chef de l'opposition, Juan Guaido, qui s'est proclamé président par intérim le 23 janvier, c'est la négligence et la corruption du gouvernement qui sont responsables de ce fiasco.

Les hôpitaux en particulier vivent une situation dramatique: M. Guaido affirme qu'au moins vingt personnes sont mortes depuis jeudi. L'ONG Codevida a signalé au moins quinze morts faute de dialyse. Des bilans démentis énergiquement par les autorités.

Enquête ouverte

Nicolas Madura a annoncé la création d'une 'commission d'enquête présidentielle' pour laquelle il entend solliciter 'l'aide de l'ONU, de la Chine, de la Russie, de l'Iran, et de Cuba, pays qui ont une grande expérience des cyber-attaques'.

La Chine a proposé son aide pour faire la lumière sur les raisons de cette panne, dont l'ampleur et la durée restent inédites dans ce pays pétrolier. Le président Nicolas Maduro y voit une attaque 'cybernétique' fomentée par le ministère américain de la Défense et l'opposition.

Une thèse techniquement possible, selon les experts, qui la jugent cependant improbable et rappellent le manque d'entretien des infrastructures du pays et les pannes fréquentes qui affectent le réseau.

