Le Vatican annonce un bénéfice en hausse sur son patrimoine

Le Vatican, confronté à un lourd déficit budgétaire, a annoncé lundi un bénéfice de 62,2 millions d'euros sur ses actifs financiers et immobiliers en 2024, en hausse de plus de 35% sur un an.

L'Administration du patrimoine du siège apostolique (Apsa) a enregistré un bénéfice extraordinaire de 62,2 millions d'euros, soit 16 millions de plus qu'en 2023, selon son bilan annuel publié lundi.

Ce résultat permet d'allouer une contribution extraordinaire de 46,1 millions d'euros (huit millions de plus qu'en 2023) pour couvrir les besoins du Saint-Siège et le déficit de la Curie romaine, son gouvernement central, pour le versement des salaires et l'achat de biens et de services.

Il s'agit de 'l'un des meilleurs bilans de ces dernières années', a commenté le président de l'Apsa, Mgr Giordano Piccinotti, auprès des médias du Vatican.

Le Vatican, qui possède un prestigieux patrimoine immobilier, déclare 4234 biens immobiliers gérés par l'Apsa en Italie et environ 1200 à l'étranger, notamment à Paris, Londres, Genève et Lausanne.

Créée en 1967, l'Apsa publie depuis 2021 son rapport financier annuel, dans le cadre d'efforts de transparence et d'assainissements menés par le pape François (2013-2025) face à la multiplication des scandales financiers.

François avait réformé en profondeur les finances du Vatican, mais le Saint-Siège est resté confronté à un déficit budgétaire chronique sur les années de son pontificat avec une baisse des dons des fidèles.

Son successeur, Léon XIV, élu en mai, compte parmi ses principaux défis le délicat rétablissement des finances du Vatican, dont le déficit structurel est estimé à plus de 70 millions d'euros par an pour un budget d'un milliard d'euros.

En juin, le Vatican avait toutefois annoncé l'augmentation des dons faits au pape pour soutenir des missions caritatives, passées de 52 millions d'euros en 2023 à 58 millions en 2024.

