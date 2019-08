Le Valais mise sur la pêche plate

Le Valais veut diversifier ses vergers. Outre les abricots, il a choisi de miser sur la pêche plate. Trois mille kilos seront ainsi produits cet été dans une plantation pilote située à Châteauneuf (VS): une première en Suisse, selon le canton du Valais.

'La pêche offre des perspectives d’avenir pour nos vergers', estime vendredi Gérald Dayer, le chef du Service valaisan de l’agriculture, au cours d'une conférence de pressse. L’offre se veut complémentaire à celle en matière d’abricots.

Selon les variétés, ces pêches peuvent être commercialisées entre fin juillet et septembre, soit durant un laps de temps un peu plus long que pour 'les fruits les plus célèbres du Valais'.

Des arbres ont été plantés en 2013 et 2014 sur le domaine de Châteauneuf, appartenant à l’Etat du Valais. Depuis lors, différents tests ont été effectués sur une surface de 0,5 hectare, afin de sélectionner les nouvelles variétés. 'Nous n’avons aucunement envie d’envoyer les producteurs au casse-pipe', souligne Jacques Rossier, chef de l’Office de l’arboriculture, dont les collaborateurs travaillent également à la sélection d’une future nectarine valaisanne et d’une variété de pommes, actuellement à l’essai, toujours à Châteauneuf.

Résistantes au gel

Cinq variétés de pêches plates françaises ont été inscrites au bureau fédéral de la protection des variétés et seront progressivement introduites dans les vergers valaisans. Plusieurs producteurs se sont déjà déclarés intéressés par cette nouveauté. Pour l’instant Un seul a franchi le pas.

Selon l’Office de l’arboriculture, le Valais bénéfice des conditions nécessaires à la production de ce type de pêches. De la chaleur, un bon ensoleillement et à une terre fertile permettent au fruit d’avoir une jolie coloration et d’être savoureux. De plus, la pêche résiste à des températures de -15 degrés. Un avantage non négligeable au vu des différents épisodes de gel qu’a connu le Valais ces dernières années.

Collaboration franco-suisse

Depuis dix ans, l’Office d’arboriculture, en collaboration avec une société française privée, œuvre à favoriser l’introduction accélérée de nouvelles variétés de fruits dans des domaines expérimentaux et chez les producteurs du canton. Et ce avec le désir de créer une valeur ajoutée en matière d’arboriculture, en diversifiant les vergers.

/ATS