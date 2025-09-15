Le Sénat confirme la nomination à la Fed d'un conseiller de Trump

Le Sénat américain a approuvé lundi la nomination par le président Donald Trump d'un de ses ...
Le Sénat confirme la nomination à la Fed d'un conseiller de Trump

Le Sénat américain a approuvé lundi la nomination par le président Donald Trump d'un de ses conseillers économiques à la Réserve fédérale (Fed), à quelques heures d'une réunion clé de la banque centrale des Etats-Unis.

Tenu par la majorité présidentielle républicaine, le Sénat a voté à 48 voix contre 47 pour confirmer à ce poste Stephen Miran, actuellement à la tête du Comité des conseillers économiques (CEA) de la Maison Blanche, lui permettant de siéger mardi et mercredi à la réunion au cours de laquelle la Fed décide du niveau de ses taux directeurs.

/ATS
 

Actualités suivantes

Fiscalité des couples: le National devrait rejeter l'initiative du Centre

Fiscalité des couples: le National devrait rejeter l'initiative du Centre

Économie    Actualisé le 15.09.2025 - 20:59

La flottille pour Gaza quitte la Tunisie

La flottille pour Gaza quitte la Tunisie

Économie    Actualisé le 15.09.2025 - 17:39

Too big to fail: ne pas ralentir les premières mesures

Too big to fail: ne pas ralentir les premières mesures

Économie    Actualisé le 15.09.2025 - 17:15

Le Conseil national soutient la Genève internationale

Le Conseil national soutient la Genève internationale

Économie    Actualisé le 15.09.2025 - 16:57

Articles les plus lus

Tesla: Elon Musk achète pour un milliard de dollars d'actions

Tesla: Elon Musk achète pour un milliard de dollars d'actions

Économie    Actualisé le 15.09.2025 - 15:31

Le Conseil national soutient la Genève internationale

Le Conseil national soutient la Genève internationale

Économie    Actualisé le 15.09.2025 - 16:57

Too big to fail: ne pas ralentir les premières mesures

Too big to fail: ne pas ralentir les premières mesures

Économie    Actualisé le 15.09.2025 - 17:15

La flottille pour Gaza quitte la Tunisie

La flottille pour Gaza quitte la Tunisie

Économie    Actualisé le 15.09.2025 - 17:39

Le nombre de nuitées hôtelières augmente encore en août

Le nombre de nuitées hôtelières augmente encore en août

Économie    Actualisé le 15.09.2025 - 15:13

Tesla: Elon Musk achète pour un milliard de dollars d'actions

Tesla: Elon Musk achète pour un milliard de dollars d'actions

Économie    Actualisé le 15.09.2025 - 15:31

Le Conseil national soutient la Genève internationale

Le Conseil national soutient la Genève internationale

Économie    Actualisé le 15.09.2025 - 16:57

Too big to fail: ne pas ralentir les premières mesures

Too big to fail: ne pas ralentir les premières mesures

Économie    Actualisé le 15.09.2025 - 17:15