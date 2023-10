Le Salon suisse des goûts et terroirs s'ouvre bientôt à Bulle (FR)

La 23e édition du Salon suisse des goûts et terroirs se tiendra du 1er au 5 novembre à Bulle (FR). Les 40'000 visiteurs attendus découvriront 300 exposants qui leur proposeront de déguster 5500 produits et spécialités régionales, nationales et internationales.

Les organisateurs ont dévoilé mercredi devant la presse à Espace Gruyère le programme de l'édition qui s'ouvre dans deux semaines tout juste. La manifestation comporte deux hôtes d’honneur: l'oeuf suisse, présenté par les aviculteurs romands, et les vins de Suisse alémanique, sous l'appellation 'Deutschschweizer Wein'.

La manifestation permet de 'partir à la découverte de nouvelles saveurs et à la rencontre des artisans qui font vivre nos riches patrimoines régionaux et nous proposent des produits authentiques du terroir', a constaté Didier Castella, avec sa double casquette de président du Conseil d’Etat fribourgeois et de président du salon.

Le comité d'organisation veut un public 'heureux et rassasié', a ajouté la directrice du salon Marie-Noëlle Pasquier.

/ATS