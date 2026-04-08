Le SMI devrait démarrer confiant après l'annonce du cessez-le-feu

La Bourse suisse devrait démarrer la séance de mercredi en vive hausse, après l'annonce par le président américain Donald Trump d'un cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran. Les investisseurs devraient ainsi retrouver de l'appétit pour le risque.

'Les marchés européens devraient ouvrir en nette hausse ce matin, dans le sillage de l'accord de cessez-le-feu temporaire de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran et du repli marqué des prix du pétrole', dont le Brent plongeait de 14,10% et le WTI de 15,3%, prévoit John Plassard associé chez Cité Gestion.

Cette détente, même fragile, permet un retour rapide de l'appétit pour le risque, avec un soutien attendu des valeurs cycliques et des secteurs les plus sensibles à l'énergie, analyse l'expert. Celui-ci avertit toutefois que cette hausse repose sur une hypothèse de stabilisation encore très incertaine, ce qui devrait maintenir une volatilité élevée au cours des prochaines séances.

Thomas Gitzel, économiste en chef chez VP Bank, souligne de son côté que la chute sensible des cours du pétrole, en particulier, 'laisse espérer que la hausse des taux d'inflation ne sera qu'un épisode de courte durée. Si les prix du pétrole devaient se stabiliser durablement, les banques centrales pourraient également renoncer aux hausses de taux d'intérêt déjà redoutées'.

Sur le plan macroéconomique, les observateurs du marché attendaient les prix à la production en zone euro (IPP) en zone euro qui seront dévoilés en fin de matinée. En outre, ils se pencheront également sur la publication du compte-rendu de la réunion monétaire de Fed, attendue vers 20h00.

A 08h10 à la Bourse suisse, l'indice vedette SMI se préparait à ouvrir en hausse de 3,59% à 13'250,00 points, selon les indications avant-Bourse compilées par la banque Julius Bär, après avoir clôturé la veille en chute de 1,48%.

Toutes les valeurs vedettes se préparaient à entamer la séance dans le vert, les plus forts gains étant affichés par Partners Group (+6,3%), suivi de Swiss Life (+5,7%) et Geberit (5,1%). Sur le marché élargi, la confiance était également totale.

/ATS