Le SIHH change de concept et devient « Watch and wonders Geneva »

Le Salon international de la haute horlogerie (SIHH) s'appellera à partir de 2020 'Watches and wonders Geneva' et organisera pour le grand public des activités à Genève parallèlement au salon de Palexpo destiné aux professionnels, se tenant du 25 au 29 avril 2020.

Pour les activités horlogères, qui seront menées dans le centre-ville de la cité de Calvin, appelées 'In the City', les amateurs d'horlogerie pourront découvrir les métiers à travers une palette d'activités et d'animations gratuites conçus pour tous les âges et répartis dans différents lieux de la ville : musées, écoles, manufactures et boutiques seront ainsi de la partie, indiquent les organisateurs de la manifestation dans un communiqué publié mercredi.

Pour la 30e édition du SIHH, qui deviendra 'watch and wonders Geneva' en 2020, le Salon destiné aux professionnels à Palexpo deviendra aussi plus 'ouvert, dynamique et ludique', selon le communiqué. Comme les années précédentes, une trentaine de marques participeront à la manifestation dont celles du groupe Richemont mais aussi des indépendants.

Le SIHH et Baselworld, les deux salons clés de l'industrie horlogère, avaient l'année dernière annoncé qu'à partir de 2020 ils synchroniseront leur calendrier jusqu'en 2024 pour éviter que les détaillants et la presse venant de l'étranger ne doivent venir deux fois en Suisse en l'espace de plus ou moins deux mois.

Auparavant le SIHH se tenait en janvier et Baselworld fin mars.

/ATS