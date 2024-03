Le RER bâlois transfrontalier file directement vers l'Alsace

Le nord-ouest de la Suisse bénéficiera dès 2030 de liaisons RER directes vers l'Alsace. Trireno, la plateforme des diverses entités gérant le RER trinational de Bâle, annonce que deux nouvelles lignes relieront Mulhouse à Olten (SO) et Saint-Louis à Laufon (BL).

Les autorités en France et en Suisse chargées des commandes pour les transports publics ont manifesté leur intention d'élargir l'offre du RER de l'agglomération bâloise, indique samedi un communiqué de Trireno. La ligne S2 entre Mulhouse et Bâle via St-Louis (France) sera prolongée jusqu'à Olten, et la S4 ira de St-Louis à Laufon, avec des dessertes toutes les demi-heures.

'Cette offre attractive devrait augmenter de manière significative l’utilisation des transports publics sur la ligne alsacienne et ainsi réduire le trafic sur les routes surchargées de la région frontalière', se félicite Trireno.

/ATS