Le Premier ministre italien Conte va demander le soutien des députés

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte devait prononcer lundi un discours pour appeler les députés à voter la confiance à son gouvernement. Plusieurs dizaines de militants d'extrême droite manifestaient quant à eux bruyamment à proximité du parlement.

Le discours de M. Conte, qui a été reconduit à son poste la semaine passée à la tête d'une majorité entre le Mouvement Cinq Etoiles (antisystème) et les sociaux-démocrates (plus pro-européens et penchant à gauche), est basé sur le programme de la nouvelle majorité. Il devrait évoquer la place que l'Italie compte retrouver en Europe, le crucial budget pour 2020, censé relancer la croissance poussive du pays, et aussi une possible inflexion de la politique migratoire.

Après son discours, de nombreux députés devraient intervenir et le long débat parlementaire se terminera par un vote qui débutera à 19h00 et se terminera environ deux heures plus tard. A la Chambre des députés, M. Conte dispose potentiellement d'une confortable majorité. Ce n'est pas le cas au Sénat où le vote de confiance est prévu mardi en fin d'après-midi.

M. Conte devrait se rendre mercredi à Bruxelles pour relancer les relations avec les instances européennes après des mois de tensions. Il devrait également réclamer un assouplissement des rigides règles budgétaires du Pacte de stabilité.

Salut fasciste

A l'extérieur du Parlement, plusieurs des manifestants d'extrême droite, mobilisés à l'appel du parti post-fasciste des Frères d'Italie et de la Ligue de Matteo Salvini, brandissaient des drapeaux italiens. Certains ont fait le salut fasciste.

Un panneau reproduisait une photo de Giuseppe Conte en l'appelant à 'lâcher son fauteuil, élections immédiates'. D'autres banderoles étaient frappées du slogan: 'pas en mon nom' ou 'non au pacte des fauteuils'.

/ATS