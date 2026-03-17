Le Parlement s'accorde sur le plan d'économies 2027-2029

Le Parlement est tombé d'accord sur le plan d'économies 2027-2029. Le National a validé la ...
Le Parlement s'accorde sur le plan d'économies 2027-2029

Le Parlement s'accorde sur le plan d'économies 2027-2029

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Le Parlement est tombé d'accord sur le plan d'économies 2027-2029. Le National a validé la mouture du Conseil des Etats mardi. Le montant des coupes s'élève à environ 5,2 milliards de francs.

/ATS
 

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