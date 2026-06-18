Le Parlement refuse de freiner le retour du nucléaire

La Suisse doit aller de l'avant sur le dossier du nucléaire. Le Conseil national a refusé jeudi de renvoyer au Conseil fédéral le contre-projet à l'initiative Stop au blackout par 100 voix contre 98. Contre l'avis de la gauche, du PVL et d'une bonne partie du Centre.

Le National s'est rallié à la décision du Conseil des Etats. Lundi soir, il avait pourtant créé la surprise en votant le renvoi du dossier au gouvernement par 100 voix contre 97 et 2 abstentions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il voulait des clarifications sur le financement. Mais le Conseil des Etats a clairement refusé cette mise en veilleuse du dossier.

L'initiative populaire Stop au blackout (De l'électricité pour tous en tout temps) et le contre-projet indirect du Conseil fédéral posent les jalons pour se garder la possibilité de recourir à l'atome à long terme. La droite veut relancer cette technologie estimant que les renouvelables ne suffiront pas à assurer l'approvisionnement énergétique.

/ATS