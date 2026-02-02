Le Parlement français adopte définitivement le budget pour 2026

L'Assemblée nationale a repoussé lundi les deux dernières motions de censure déposées en réaction ...
L'Assemblée nationale a repoussé lundi les deux dernières motions de censure déposées en réaction à la décision du Premier ministre Sébastien Lecornu d'utiliser le 49.3 pour faire adopter le budget de l'Etat pour 2026, permettant l'adoption définitive de celui-ci.

La motion de censure déposée par la gauche hors PS a obtenu 260 voix, 289 étant nécessaires pour faire tomber le gouvernement, celle du RN et de son allié le groupe UDR 135. Le budget de l'Etat, qui avait été présenté en conseil des ministres le 14 octobre, prévoit de ramener le déficit à 5,0% du PIB, contre 5,4 en 2025.

