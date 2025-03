Le Parlement accorde plus de moyens pour l'agriculture suisse

L'agriculture bénéficiera d'un soutien fédéral plus grand entre 2026 et 2029. Après le National, le Conseil des Etats a augmenté lundi de près de 400 millions les moyens pour la promotion de la production et des ventes et pour le versement de paiements directs.

Le Conseil fédéral a proposé une enveloppe de 13,8 milliards de francs. Le montant total est inférieur de 230 millions par rapport à celui prévu pour la période actuelle 2022-2025.

Le National a décidé d'augmenter les moyens pour retrouver le niveau de la période précédente. Il a rehaussé le plafond des dépenses pour la promotion de la production et des ventes de 100 millions et celui pour le versement de paiements directs de 261 millions par rapport à la proposition gouvernementale.

Le Conseil des Etats lui a emboîté le pas. Cette augmentation doit notamment permettre de garantir la stabilité des revenus des familles paysannes. Une partie de la gauche était opposée, dénonçant de 'faux incitatifs' au détriment des objectifs climatiques et de la protection de la biodiversité.

/ATS