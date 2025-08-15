Le PIB fait du surplace au 2e trimestre

Entre avril et juin, le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse n'a augmenté que de 0,1% ...
Le PIB de la Suisse fait du surplace au deuxième trimestre

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

L'économie helvétique a fortement ralenti au 2e trimestre. Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse n'a crû que de 0,1% en glissement trimestriel et hors retombées des évènements sportifs, selon la première estimation du Seco.

L'économie helvétique a ainsi nettement décéléré au deuxième trimestre 2025, indique vendredi dans un communiqué le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Sur les trois premiers mois de l'année, le PIB avait connu une hausse de 0,8%.

Les économistes interrogés par AWP tablaient sur une évolution du PIB de la Suisse comprise entre -0,3% et +0,3% au deuxième trimestre 2025.

Les données complètes et actualisées du PIB seront disponibles ultérieurement. La publication des chiffres trimestriels selon les approches par la production, les dépenses et les revenus ainsi que des calculs actualisés des trimestres précédents est prévue le 28 août 2025.

/ATS
 

