Le PIB de la Suisse a crû de 0,6%

L'économie suisse a repris un peu de vigueur au 1er trimestre 2023. Soutenu par la consommation privée et les exportations, le produit intérieur brut (PIB) a crû de 0,6% sur un an et de 0,3% sur trois mois, a annoncé mardi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

/ATS