Le PDG de la banque britannique HSBC démissionne

Le groupe bancaire britannique HSBC a annoncé lundi la démission de son PDG John Flint à un moment où le groupe est confronté à 'un environnement mondial de plus en plus complexe et exigeant'. Il a aussi communiqué un bénéfice avant impôts en hausse de 15,8%.

'Bien qu'il n'assure plus après ce jour ses fonctions quotidiennes, il reste disponible pour assister HSBC dans la transition', a indiqué la banque à propos de M. Flint dans un communiqué. Noel Quinn, chef de la division banque commerciale de HSBC, sera PDG par intérim, ajoute le communiqué.

John Flint a succédé à Stuart Gulliver, PDG de longue date, à la tête de la plus grande banque européenne en février 2018.

Simultanément, HSBC a annoncé un bénéfice avant impôts en hausse de 15,8%, à 12,4 milliards de dollars pour le premier semestre 2019. Le bénéfice avant impôts ajusté d'une année sur l'autre a également augmenté de 6,8%, à 12,5 milliards de dollars. Elle doit notamment ces résultats à la bonne tenue de l'activité en Asie.

