Le National veut sauver la distribution postale à domicile

Le Conseil national veut sauver la distribution postale. Il a adopté mardi par 151 voix contre 33 une motion demandant de maintenir la distribution du courrier à tous les domiciles.

La révision en cours de l'ordonnance sur la Poste a soulevé des critiques. Le National veut s'assurer que la distribution des envois postaux à domicile reste garantie dans toutes les maisons habitées à l'année en Suisse.

La distribution ne doit pas être limitée aux zones comprenant au moins cinq maisons par hectare ou à un délai de distribution maximal de deux minutes, comme le prévoit le projet de révision d'ordonnance.

La limitation de la distribution à domicile proposée par le Conseil fédéral entraînerait 'de facto un démantèlement du réseau de distribution actuel, en particulier en zones rurales, en présence de fermes isolées et d'habitats dispersés', a avancé Marie-France Roth Pasquier (Centre/FR) au nom de la commission.

Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

/ATS