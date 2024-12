Le National veut plus d'argent pour l'agriculture

L'agriculture doit bénéficier d'un soutien fédéral plus grand entre 2026 et 2029. Le National a augmenté mercredi de près de 400 millions au total les moyens pour la promotion de la production et des ventes et pour le versement de paiements directs.

Le gouvernement a proposé une enveloppe de 13,8 milliards de francs, soit une baisse de 230 millions par rapport à la période actuelle. Il justifie cette baisse en raison des réductions prévues dans le cadre du budget 2025. L'agriculture doit aussi participer aux mesures d'économie.

Mais le Conseil national ne le voit pas du même oeil. Par 187 voix contre 2, il a augmenté de 361 millions l'enveloppe totale pour l'agriculture.

Les fonds pour la promotion de la production et des ventes passent de 2,139 milliards à 2,239 milliards, soit 100 millions de plus. Quant au versement de paiements directs, les députés ont approuvé une augmentation de 261 millions, soit un montant global de 11,249 milliards.

