Le National veut donner plus d'argent aux agglomérations

Les crédits en faveur du trafic d'agglomération devraient être augmentés. Le Conseil national s'est montré plus généreux que le Conseil fédéral lundi. Il veut intégrer Delémont au projet et accroître le taux de subventionnement du Grand Genève et de Bulle (FR).

L'enveloppe passerait à 1,489 milliard de francs, soit 145 millions de plus que ce que souhaitait le Conseil fédéral. Elle concerne 36 projets alors que le Conseil fédéral en avait retenu 32. Le dossier passe au Conseil des Etats.

Les projets supplémentaires concernent, outre l'agglomération de Delémont, Argovie Est et Lugano ainsi que le contournement d'Oberburg (BE) dans l'Emmental. L'égalité de traitement doit être appliquée à tous les projets, afin que les programmes qui ont déjà subi des retards ne soient pas désavantagés, a expliqué Thierry Burkart (PLR/AG) au nom de la commission des transports.

Projets à maturité

La Confédération soutient le Programme en faveur du trafic d'agglomération depuis 2008. Et il fonctionne, a rappelé la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Il permet d'éviter que les coûts importants des projets ne soient assumés que par les communes et les cantons. Trois quarts des Suisses vivent dans de grandes villes ou des agglomérations. C'est aussi là que se concentrent les emplois, a expliqué la cheffe du Département fédéral des transports.

Mais seuls les projets prêts tant techniquement que financièrement peuvent être soutenus. Ils devront être réalisés et financés dans les six ans. Si ce n'est pas le cas, l'argent retournera auprès de la Confédération, a-t-elle insisté.

Il faut être conséquent et accepter de prendre des décisions qui ne sont pas agréables. Pour la première génération, seuls 58% du crédit total ont été engagés actuellement.

Oui du peuple

Depuis 2008, le Parlement a déjà accordé 5,7 milliards de francs, puisés dans le fonds d'infrastructure limité dans le temps. Le nouveau Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA), accepté en février 2017 par le peuple, assurera le financement des projets de la troisième génération. Ainsi, 9 à 12% du fonds doit être consacré à des mesures destinées à améliorer le trafic dans les agglomérations.

Dans les grandes agglomérations, la majeure partie de l'argent est destinée aux transports publics. Dans les entités moyennes et petites, l'accent est mis sur l'amélioration de la fluidité du trafic.

Parmi les projets majeurs retenus par le Conseil fédéral figure la réalisation d'une étape supplémentaire du métro lausannois. L'agglomération Lausanne-Morges bénéficiera à cet effet d'une contribution maximale de la Confédération de 135 millions de francs.

S'y ajoutent la deuxième étape du Limmattalbahn, entre Schlieren (ZH) et Killwangen (AG) pour 229 millions de francs au maximum, ainsi qu'un ensemble de projets servant la mobilité piétonne et cycliste dans l’agglomération de Saint-Gall - Lac de Constance et le prolongement d'une ligne de tram à Berne.

Pas de mesures supplémentaires

Le Conseil national n'a pas souhaité lier le projet à des mesures visant à réduire le trafic ou à atténuer les pics de trafic à destination des communes et cantons concernés. Ni y ajouter l'aménagement de pistes cyclables. Les Verts ont quant à eux tenté en vain de s'opposer au projet d'Oberburg qu'ils jugeaient inadéquat.

/ATS