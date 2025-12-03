Le National se montre moins généreux sur le transport régional

Le National s'est montré mercredi plus dur que le Conseil des Etats sur le transport régional. Il a renoncé de justesse, par 97 voix contre 94 et 5 abstentions, à sauver le secteur de coupes prévues par le gouvernement.

Les transports publics régionaux doivent bénéficier entre 2026 et 2028 de 3,36 milliards, et non pas de 3,5 milliards, comme le voulait le Conseil des Etats. La Chambre des cantons avait décidé d'augmenter de 160 millions le budget prévu pour le transport régional.

Le montant proposé par le Conseil fédéral tient compte d'une baisse des moyens financiers fédéraux pour le trafic régional à partir de 2027, conformément au programme d'allègement budgétaire. 'D'un point de vue financier, nous n'avons pas les moyens de prévoir une hausse', a déclaré Peter Schilliger (PLR/LU) pour la commission des finances.

La gauche et le Centre voulaient rallonger cette manne. 'Sans augmentation du crédit, nous arriverions à un démantèlement de l'offre', a déclaré Martin Candinas (Centre/GR), en vain.

