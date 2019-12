Le Léman Express officiellement inauguré après cent ans d'attente

Présenté comme le plus grand réseau régional ferroviaire transfrontalier d'Europe, le Léman Express a été officiellement inauguré jeudi à Genève. Il aura fallu des années de travaux pharaoniques pour concrétiser un projet vieux de cent ans.

La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, dans un discours empreint d'émotion prononcé dans la toute nouvelle gare des Eaux-Vives, a célébré ce 'train d'union' entre la Suisse et la France. L'effacement de la frontière était sur toutes les langues, dans toutes les prises de parole.

La cérémonie d'inauguration n'a pas échappé à ce tropisme. Pas question de couper une pièce d'étoffe symbolique, comme la tradition le voudrait. Ici, les rubans ont été noués. L'un reliait les CFF et la SNCF, un autre Genève et Vaud aux départements frontaliers français, enfin, le troisième, la France à la Suisse.

Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de son côté, s'est amusé de l'humour helvète. Le 12 décembre est en effet un jour bien particulier au bout du lac. Il correspond à l'Escalade, cette bataille remportée en 1602 par Genève sur les troupes du Duc de Savoie et qui est fêtée chaque année par le canton.

Deux trains pour un réseau

A la gare des Eaux-Vives, les officiels suisses sont arrivés à la cérémonie d'inauguration dans un Flirt du constructeur thurgovien Stadler. La rame s'est arrêtée face à un Régiolis fabriqué par le groupe Alstom. Ces deux trains constituent le matériel roulant du réseau Léman Express.

Pour pouvoir faire circuler ces trains indifféremment de part et d'autre de la frontière, il a fallu les adapter. Une technologie de pointe leur permet de passer automatiquement d'une tension de traction de 15 kV (Suisse) à une tension de 25 kV (France). Ils sont aussi capables de gérer deux systèmes de sécurité ferroviaires.

Le défi des concepteurs du Léman Express aura aussi été de construire un horaire unique proposant une cadence au quart d'heure entre Coppet (VD) et Annemasse (F), avec des liaisons vers Evian, Saint-Gervais et Annecy, avec un tarif harmonisé sur deux cartes différentes, le SwissPass, côté suisse et Oùra, côté français.

Le Léman Express est un réseau de 230 kilomètres doté de 45 gares. Le projet a pu voir le jour grâce à la construction d'une ligne ferroviaire reliant la gare d'Annemasse à la gare de Cornavin. Ce tronçon, appelé CEVA (Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse), a nécessité huit ans de travaux, avec un coût proche des 2 milliards de francs.

Ouverture dimanche

Le public pourra découvrir le nouveau RER dimanche. Des festivités sont programmées sur l'ensemble du réseau durant le week-end. Les premiers trains partiront à 05h04 de Coppet et d'Annemasse. Certains craignent que les mouvements sociaux en France n'influent sur le démarrage du Léman Express.

Elisabeth Borne, la Ministre de la Transition écologique et solidaire, était d'ailleurs absente à la cérémonie officielle d'inauguration du RER, jeudi, étant retenue par d'autres priorités. Elle a été remplacée par l'Ambassadeur de France en Suisse Frédéric Journès.

/ATS