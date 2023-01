Le Honduras a perdu 10% de ses forêts en onze ans

Le Honduras a perdu 10% de ses forêts entre 2010 et 2021, a rapporté vendredi la présidente hondurienne Xiomara Castro en lançant un programme de protection de l'environnement. Le plan prévoit notamment un reboisement dans 150 communes.

'Sous la dictature, de 2010 à 2021, le Honduras a perdu 696'562 hectares de forêt au total', a indiqué la présidente, en faisant référence aux gouvernements de ses prédécesseurs Porfirio Lobo (2010-2014) et de Juan Orlando Hernández (2014-2018 et 2018-2022).

Au milieu d'une forêt de conifères, à San Matías, situé à 5 km au nord de la capitale Tegucigalpa, Mme Castro a inauguré un programme de prévention des incendies de forêt et de reboisement concernant 150 des 298 communes du pays. Elle a déploré les feux de forêt et la déforestation du pays, qu'elle attribue à l'élevage extensif et à l'agriculture itinérante.

Le Honduras comptait 1,9 million d'hectares de forêt de conifères, mais a perdu quelque 500'000 hectares entre 2015 et 2016, en raison notamment de l'augmentation de la population d'un insecte à la suite d'une importante sécheresse, attribuée au changement climatique.

Avec une superficie totale de 112'492 km2, le Honduras compte cinq types de forêts: de conifères, tropicale humide, de nuage, de mangrove et sèche.

