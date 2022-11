Le Groupe E pose la première pierre de son centre neuchâtelois

Le Groupe E a posé mercredi à Malvilliers, commune de Val-de-Ruz, la première pierre de son nouveau centre d'exploitation énergétique neuchâtelois. Fruit d'un investissement de 22 millions de francs, il accueillera 70 collaborateurs à partir de fin 2024.

Le futur bâtiment se situe à proximité de l'autoroute reliant Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds, juste en face du Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN). Le conseiller d'Etat Laurent Favre, en charge de l'énergie notamment, a vanté un édifice qui disposera des technologies les plus récentes.

Exemplarité du secteur

Notamment de panneaux photovoltaïques de façade, fruit du savoir-faire neuchâtelois et construit à Romont (FR), a noté Laurent Favre. Les acteurs du secteur se doivent d'être exemplaires, a insisté le ministre. Jacques Mauron, directeur général du Groupe E, a parlé à propos du 'CentrEx' d'un chantier 'imposant et ambitieux'.

La pose de la première pierre, sous la pluie, accompagne la sortie de terre du futur centre d’exploitation du Groupe E, actif dans les cantons de Fribourg et Neuchâtel principalement. Le bâtiment sera achevé dans deux ans et abritera les activités liées à la construction et à l’exploitation du réseau électrique neuchâtelois.

Après quatre mois dédiés aux travaux de terrassement et au détournement des conduites, le CentrEx va maintenant progressivement s'épanouir. Il est situé sur un terrain de 18'300 m2, à proximité du village de Boudevilliers, sur le territoire communal de Val-de-Ruz, représenté pour l'occasion par le conseiller communal Roby Tschopp.

Lien fort avec Neuchâtel

Un tube renfermant les plans d’architecture et une copie du permis de construire a été coulé dans l’un des piliers en béton formant les fondations du parking. Le budget de 22 millions de francs est maîtrisé pour l'heure, malgré le renchérissement de certains matériaux et des délais d’approvisionnement parfois rallongés.

La cérémonie de pose de la première pierre a permis de rappeler le lien historique fort qui unit le canton et l’énergéticien établi à Granges-Paccot (FR). Pour mémoire, le Groupe E est le fruit de la fusion en 2005 des Entreprises électriques fribourgeoises (EEF) avec Electricité Neuchâtel SA (ENSA).

Le Groupe E emploie plus de 300 de ses 2500 collaborateurs dans le canton de Neuchâtel. Le futur centre d’exploitation abritera les 70 employés en charge de l’exploitation et de la construction du réseau électrique, ainsi que des activités en lien avec la clientèle, qui travaillent actuellement sur le site de Corcelles-Cormondrèche (NE).

Exemple de durabilité

Le CentrEx abritera notamment des locaux administratifs, des halles de stockage et de stationnement pour les véhicules de terrain, ainsi qu’un parking sous-terrain pour le personnel. Le nouvel édifice se veut exemplaire en termes de durabilité et de respect de l’environnement.

Dans le détail, la toiture et la façade sud seront équipées de 950 mètres carrés de panneaux photovoltaïques capables de produire près de 200'000 kWh d’électricité par an. Le chauffage des locaux sera assuré par une pompe à chaleur, alors qu’un système de 'free cooling' permettra de les rafraîchir en été.

Les eaux de pluie seront récupérées et utilisées par la station de lavage et les sanitaires. La mobilité douce sera en outre favorisée grâce à un nouvel arrêt de bus à proximité, ainsi qu’à des bornes de recharge pour véhicules électriques et un dispositif de vélo-partage.

/ATS