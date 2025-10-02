Le G7 veut cibler les acheteurs de pétrole russe

Les ministres des finances du G7 se sont engagés mercredi à cibler ceux qui continuent d'augmenter leurs achats de pétrole russe malgré la guerre menée par Moscou en Ukraine. Cette décision intervient après des pressions du président américain pour de telles mesures.

Les responsables des sept économies mondiales les plus avancées (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Canada, Italie et Japon) se sont accordés à 'accentuer la pression sur les exportations pétrolières de la Russie', ont-ils déclaré dans un communiqué commun à la suite d'une réunion en visioconférence.

L'objectif est de porter un grand coup aux revenus dont le pouvoir russe a besoin pour financer la guerre. 'Nous ciblerons ceux qui continuent d'accroître leurs achats de pétrole russe depuis l'invasion de l'Ukraine et ceux qui facilitent le contournement' des sanctions contre Moscou, ont promis les sept ministres.

Ces derniers ont aussi insisté sur 'l'importance des mesures commerciales, y compris les droits de douane'.

Pression de Trump

Les pays du G7 ont également promis d'envisager 'sérieusement des mesures commerciales et d'autres restrictions à l'encontre des pays et des entités qui contribuent au financement des efforts de guerre de la Russie, y compris sur les produits raffinés provenant du pétrole russe'.

Ces annonces surviennent au moment où le président américain Donald Trump promet d'étendre les droits de douane visant les acheteurs de pétrole russe si l'Union européenne en fait de même.

Le milliardaire républicain met la pression depuis des semaines pour que ses alliés cessent d'importer du pétrole russe et qu'ils sanctionnent les pays qui continuent à le faire.

Donald Trump pourrait ainsi imposer des droits de douane entre 50% et 100% visant notamment la Chine et l'Inde, selon un responsable américain ayant requis l'anonymat.

A la fin septembre, la Commission européenne avait fait savoir qu'elle allait proposer des droits de douane accrus sur le brut en provenance de Moscou que deux pays de l'UE, la Hongrie et la Slovaquie, continuent d'importer.

Les ministres du G7 prévoient de se réunir à nouveau en marge des réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington en octobre.

/ATS