Le FMI moins optimiste pour la Chine, pénalisée par l'immobilier

Le FMI a revu à la baisse mardi ses prévisions de croissance pour la Chine, en raison d'une crise sans précédent dans l'immobilier qui pénalise l'activité, au moment où le promoteur Country Garden est dans la tourmente.

La deuxième économie mondiale devrait voir cette année son PIB progresser de 5%, selon les prévisions économiques mondiales du Fonds monétaire international.

Ce rythme, inférieur à la précédente prévision du FMI en juillet (5,2%), est toutefois conforme à l'objectif 'd'environ 5%' fixé par Pékin pour cette année.

Ce chiffre, qui ferait bien des envieux dans la plupart des grandes économies, est toutefois en trompe-l'oeil, car la comparaison se fait avec la même période un an plus tôt.

Or en 2022, la croissance avait été l'une des plus molles depuis quatre décennies (+3%), lourdement pénalisée par les restrictions sanitaires contre le Covid.

Selon le FMI, la croissance du PIB chinois devrait ensuite se tasser à 4,2% en 2024, une prévision là aussi inférieure à celle de juillet (-0,3 point).

Ces estimations sont publiées quelques heures après l'annonce par Country Garden, l'un des principaux groupes immobiliers en Chine, qu'il pourrait ne pas être en mesure de rembourser tous ses emprunts, accentuant le risque d'un défaut de paiement d'une entreprise longtemps réputée solide financièrement.

L'immobilier est un secteur-clé de l'économie chinoise et a longtemps représenté au sens large un quart de son produit intérieur brut (PIB).

Confiance sapée

La levée en Chine des restrictions sanitaires contre le Covid en décembre 2022 avait permis un rebond progressif de l'activité.

'Mais cette dynamique s'essouffle', tandis que la crise du secteur immobilier 'entrave' la croissance, remarque le FMI.

Les déboires des groupes immobiliers alimentent depuis deux ans la défiance dans un secteur longtemps très lucratif mais désormais boudé, sur fond de ralentissement économique et de logements inachevés.

Outre Country Garden, son concurrent Evergrande est pour sa part au bord de la faillite, et son patron dans le collimateur des autorités 'en raison de soupçons de crime ou délit en infraction à la loi'.

Un autre promoteur chinois surendetté, Kaisa, a reconnu mardi lors d'une audience judiciaire à Hong Kong être 'insolvable', après avoir fait défaut sur sa dette en 2021.

'Cette situation sape la confiance des acheteurs et prolonge la crise du secteur immobilier', souligne le FMI.

En Chine, les propriétaires payent souvent leur logement avant même sa construction.

Chômage des jeunes

Pour revigorer le secteur, les autorités ont multiplié ces dernières semaines les mesures de soutien et facilité l'octroi de prêts hypothécaires. De nombreuses villes ont pour leur part assoupli les critères d'acquisition de biens.

Country Garden a été 'l'un des principaux bénéficiaires' de ces mesures, souligne le FMI. Sans résultat probant dans l'immédiat pour les groupes immobiliers.

Country Garden était l'an dernier encore le plus gros promoteur de Chine.

Toute faillite enverrait donc une onde de choc sur les marchés et plongerait un secteur immobilier déjà échaudé ces dernières années par la crise sanitaire un peu plus dans le marasme.

La Chine doit publier dans le courant du mois les chiffres de la croissance pour le troisième trimestre, ainsi que divers indicateurs économiques.

La croissance chinoise n'a progressé que de 0,8% entre le premier et le deuxième trimestre 2023 et le chômage des jeunes a atteint en juin un niveau record à plus de 20%, selon des chiffres officiels dont la publication est depuis suspendue.

/ATS