Le Conseil fédéral veut assurer l'approvisionnement médical

La population suisse doit bénéficier d'un approvisionnement médical sûr. Pour le Conseil fédéral, l'initiative sur la sécurité de l'approvisionnement n'est pas assez efficace. Il proposera donc un contre-projet direct d'ici l'été.

L'initiative 'Oui à la sécurité de l'approvisionnement médical', lancée par un comité citoyen formé notamment de médecins, de pharmaciens et de droguistes, entend agir contre la pénurie de médicaments importants et de matériel médical. Actuellement, environ 1000 différents produits font défaut en Suisse. La pandémie de Covid-19 a aussi révélé que du matériel important n'était parfois plus livrable pour les laboratoires.

Ces problèmes s'expliquent principalement par la pression massive exercée durant des années sur les prix des médicaments, selon le comité d'initiative. Ces produits ne pouvaient plus être fabriqués en Suisse ou dans les pays européens. Mais même en période normale, les entreprises concernées ne sont pas des fournisseurs fiables. Il est donc urgent d'agir, car la sécurité de la population est menacée.

Préoccupations partagées

Le Conseil fédéral partage ces préoccupations, indique-t-il mercredi. Mais l'initiative n'est pas suffisamment ciblée. Le contre-projet direct vise les domaines où il est le plus urgent d'agir et où l'effet est le plus marqué. Il s'agit notamment des médicaments bon marché et fréquemment utilisés, comme les analgésiques, les vaccins et les antibiotiques.

Le contre-projet, qui doit être présenté d'ici l'été, donne plus de compétences à la Confédération.

